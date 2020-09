Brescia, Delneri: «Serve qualità dopo aver perso Tonali. Vogliamo vincere col gruppo» (Di lunedì 7 settembre 2020) Il nuovo tecnico del Brescia Luigi Delneri si è presentato alla stampa. Ecco le parole del neo allenatore delle Rondinelle Il nuovo tecnico del Brescia Luigi Delneri si è presentato alla stampa. Ecco le parole del neo allenatore delle Rondinelle in vista della prossima stagione. «Vogliamo proporre un calcio propositivo, bisogna difendere attaccando. Il calcio è accettabile a tutti i livelli, basta che sia organizzato. Penso di fare una squadra organizzata in grado di soffrire. In tutto ciò conta anche la qualità dei giocatori. Noi siamo una parte, ma dobbiamo rimanere coesi». OBIETTIVI – «L’obiettivo è lottare, noi stiamo cercando di costruire una mentalità differente. Il primo obiettivo è giocare bene. Numericamente ... Leggi su calcionews24

