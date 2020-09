Berlino, l’oppositore russo Alexey Navalny è uscito dal coma (Di lunedì 7 settembre 2020) Alexey Navalny è uscito dal coma. A comunicare la notizia l’ospedale Charité di Berlino attraverso un comunicato. L’oppositore russo Alexey Navalny è uscito dal coma. A comunicarlo l’ospedale Charité di Berlino che in un comunicato ha scritto che Alexei Navalny, l’oppositore russo ricoverato in Germania, non è più in coma farmacologico e che le sue … L'articolo Berlino, l’oppositore russo Alexey Navalny è uscito dal coma proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Internazionale : Il tentato omicidio dell’oppositore russo Aleksej Navalnij si sta trasformando in un momento della verità tra Mosca… - RaiNews : Berlino: l'oppositore russo #Navalny avvelenato con 'agente nervino del gruppo Novichok' - ultimenotizie : L'oppositore russo Alexey #Navalny è uscito dal coma indotto in cui si trovava all'ospedale La Charitè di Berlino d… - cdghietta : RT @Internazionale: Il tentato omicidio dell’oppositore russo Aleksej Navalnij si sta trasformando in un momento della verità tra Mosca e B… - Roby_Giordano : Caso Navalny: L'oppositore russo è uscito dal coma indotto in cui si trovava all'ospedale per il presunto avvelenam… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlino l’oppositore Navalny, la Germania: «Mosca spieghi nei prossimi giorni o l’Unione Europea discuterà sanzioni» Corriere della Sera