Baby sitter italiana difende una bambina e viene uccisa di botte in una casa in Svizzera (Di lunedì 7 settembre 2020) uccisa di botte mentre cercava di difendere la bambina che le era stata affidata da un malintenzionato nella casa dove era governante e Baby sitter: è la vicenda che ha coinvolto Teresa Scavelli, italiana di 46 anni che lavorava a San Gallo, nella Svizzera tedesca. A riportare la vicenda è il Giornale di Vicenza. Stando alle prime ricostruzioni, una volta giunti presso la casa dove si è consumata la tragedia gli agenti di polizia avrebbero trovato l’aggressore, un 22enne svizzero, che continuava ad accanirsi sulla donna:Gli hanno intimato di fermarsi, ma lui ha continuato a colpirla e agli agenti non è rimasto altro da fare che sparargli. L’aggressore, che poi si è ... Leggi su huffingtonpost

