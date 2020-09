Totti e Ilary Blasi e la caccia al topo in casa: la scena trash diverte Twitter (Di domenica 6 settembre 2020) Francesco Totti, la moglie Ilary Blasi e i figli sono protagonisti di una scena divertente finita sui trend topic di Twitter: la caccia al topo in casa La famiglia Totti si è resa protagonista di una scena molto divertente, finita anche nei trend topic di Twitter. Ilary Blasi ha documentato su Instagram i momenti salienti della caccia al topo, con la gatta Donna Paola e il marito Francesco Totti. Il protagonista della scena è proprio l’ex capitano giallorosso che, armato di scopa, tenta di convincere la gatta a far uscire di ... Leggi su nonsolo.tv

