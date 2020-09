Tentano il colpo in un minimarket: arrestati dalla Polizia 2 uomini rumeni (Di domenica 6 settembre 2020) Piazzale Flaminio, sono stati arrestati ieri alle 13.35 due uomini rumeni di 45 e 50 anni per furto all’interno di un minimarket. I malviventi dopo aver portato a segno la rapina sono usciti dall’ esercizio ma la Polizia, intervenuta con 2 pattuglie, li ha subito bloccati. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

I carabinieri hannoarrestato due pachistani di anni 37 e 35, pregiudicati, che l’altro pomeriggio hanno tentato un furto presso la Coop di via Valentini.Il profitto del colpo, se fosse andato a segno, ...

