Parma. Oltre 60 mila euro a sostegno delle librerie della città (Di domenica 6 settembre 2020) Tra le misure varate dal Governo per il rilancio dell’economia, dopo la forzata chiusura imposta dalle misure di tutela della salute, per il Covid-19, il Ministero per i beni e le attività culturali ha stanziato 30 milioni di euro finalizzati al sostegno della filiera del libro e dell’editoria. Le Biblioteche del Sistema Bibliotecario del Comune di Parma sono risultate assegnatarie di una quota parte del fondo pari a 60 mila euro, che saranno destinati all’acquisto di libri esclusivamente presso le librerie del territorio. Le librerie interessate alla fornitura in oggetto, che dovrà completarsi inderogabilmente entro il 30/09/2020, pena la perdita del contributo ministeriale, dovranno manifestare la ... Leggi su laprimapagina

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 06 SET - Annunciati i primi nomi dei partecipanti alla sesta edizione del Cortile di Francesco che si terrà dal 18 al 20 settembre ad Assisi. Parteciperanno tra gli altri il ...

Verona, Juric sogna Borja Valero: contatti avviati

Ivan Juric è a caccia di qualità per il centrocampo del suo Hellas Verona e avrebbe messo gli occhi su Borja Valero, svincolatosi dall’Inter. Il centrocampista spagnolo non rientrerà in patria, dato c ...

