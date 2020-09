NBA Playoff 2020, Miami Heat-Milwaukee Bucks in tv: data, canale e orario gara-4 (Di domenica 6 settembre 2020) Miami Heat-Milwaukee Bucks, gara-4 valida per il secondo turno dei Playoff NBA 2020. Nel terzo atto è proseguita la favola degli uomini di Spoelstra, in un match pieno di rimpianti per i Bucks, colpevoli di aver sprecato un vantaggio considerevole ma soprattutto di aver mancato una clamorosa occasione di riaprire la serie. I Bucks sono infatti stati in vantaggio per oltre tre quarti, assaporando persino la doppia cifra con un massimo di +14. Il quarto quarto parla però da sé ed il 40-13 con il quale è volto al termine è più che mai eloquente. La serie si chiuderà già stasera? Appuntamento a partire dalle ore 21:30 di domenica 6 settembre, in tv su Sky Sport NBA e in diretta ... Leggi su sportface

Nikola Jokic, #15 dei Denver Nuggets, prova un tiro da tre mentre Kawhi Leonard, #2 dei Los Angeles Clippers, prova a stopparlo in gara 2 delle semifinali dei playoff NBA tra le due squadre sopracitat ...

NBA Playoffs 2020: Heat ad un passo dalle finali di conference, Bucks azzerati; i Rockets piegano i Lakers

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di venerdì 4 settembre si sono giocate due gare delle semifinali di conference. I Miami Heat azzerano i Milwaukee Bucks per 115-100: i giocatori del Wisconsin comin ...

