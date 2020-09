Malore in diretta social per Arturo Lorenzoni, candidato del Centrosinistra in Veneto (Di domenica 6 settembre 2020) Malore Arturo Lorenzoni, candidato del Centrosinistra del Veneto. Lo staff: “Leggero mancamento e calo di pressione”. VENEZIA – Malore per Arturo Lorenzoni, candidato del Centrosinistra del Veneto. Il rivale di Luca Zaia ha accusato un mancamento in videoconferenza con il ministro Boccia e il candidato a sindaco di Venezia Pierpaolo Baretta. Il collegamento si è subito interrotto per soccorrere il politico. Le sue condizioni non preoccupano anche se il trasferimento in ospedale è stato immediato per effettuare tutti i controlli. Lorenzoni nei giorni scorsi è risultato positivo al ... Leggi su newsmondo

MediasetTgcom24 : Veneto, malore in diretta streaming per candidato positivo a Covid #lorenzoni - HuffPostItalia : Malore in diretta per il candidato di centrosinistra in Veneto. Lorenzoni portato in ospedale - rtl1025 : ?? Malore in diretta Facebook per Arturo #Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, posit… - Moixus1970 : RT @rtl1025: ?? Malore in diretta Facebook per Arturo #Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, positivo al #Cov… - Nanoalto : RT @infoitinterno: Veneto, Arturo Lorenzoni, positivo al Covid, ha un malore in diretta e sviene -