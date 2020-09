Luana Rainone accoltellata e gettata nel pozzo: killer fa ritrovare il corpo (Di domenica 6 settembre 2020) Luana Rainone accoltellata e gettata in un pozzo. Emergono ulteriori agghiaccianti particolari sulla tragica fine toccata alla 31enne originaria di Sarno e residente a San Valentino Torio, provincia di Salerno, misteriosamente scomparsa il 23 luglio scorso e trovata cadavere due giorni fa. Luana accoltellata e gettata in un pozzo: killer fa ritrovare il cadavere Sarebbe stato il suo assassino reo confesso, ed ora in stato di fermo, a far ritrovare il corpo della vittima. Oltre un mese dentro un pozzo, praticamente riconoscibile solo da un tatuaggio che la giovane aveva sulla spalla destra. Avvolto in un telo e poi infilato in una sacco di ... Leggi su urbanpost

