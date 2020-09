Linea Verde Radici, quando un branded content si fa servizio pubblico (Di domenica 6 settembre 2020) Un branded content può essere anche servizio pubblico. È il caso di Linea Verde Radici, il nuovo programma di Rai1 iniziato a luglio scorso con la conduzione (davvero esemplare) di Federico Quaranta, realizzato con la collaborazione di Enel e Poste italiane (e altri sponsor).L'ulteriore dimostrazione è arrivata nella puntata trasmessa sabato scorso, 5 settembre 2020, dedicata alle Marche, tra i monti Sibillini e le zone colpite dal terremoto nel 2016. L'incontro di Quaranta con le persone che hanno subito i maggiori danni dal sisma (quello con la postina di Arquata del Tronto, per esempio) è una bella pagina di televisione, anche perché giunge in un contesto non giornalistico, ma anzi legato prettamente alla promozione del ... Leggi su blogo

hyalulonelyguro : @XIENING0LD Perchè guardi linea verde... - toysblogit : Linea Verde Radici, quando un branded content si fa servizio pubblico - francigiovi48 : Io adoro Linea Verde! - elisabombshell : Perché linea verde sta usando la colonna sonora di ritorno al futuro? - NobisMiserere : Su linea verde fanno vedere Montalbano Elicona e il santuario della Madonna della Provvidenza, è la sua chiesa @DonLuca65176356? -

Ultime Notizie dalla rete : Linea Verde Ritorno al futuro in Sicilia con ''Linea Verde Estate'' RAI - Radiotelevisione Italiana Alcol, armi, droga, niente mascherine né biglietti: il sabato sera è una metro 'da paura'

Mascherine e distanziamento come un "fastidio". Il biglietto come un optional o poco più. Il vandalismo e l'arroganza come modo d'essere. Le armi, la droga e l'alcol come "contorno". Un menu che ogni ...

Elezioni Regionali, Bissolotti sulla pista ciclabile "Vi dico di chi è la paternità dell'opera"

Pista ciclabile, il bene turistico più importante di tutta la riviera dei fiori. Ne parliamo con Antonio Bissolotti, candidato di Liguria Popolare - Forza Italia, nelle elezioni regionali del 20 21 se ...

Mascherine e distanziamento come un "fastidio". Il biglietto come un optional o poco più. Il vandalismo e l'arroganza come modo d'essere. Le armi, la droga e l'alcol come "contorno". Un menu che ogni ...Pista ciclabile, il bene turistico più importante di tutta la riviera dei fiori. Ne parliamo con Antonio Bissolotti, candidato di Liguria Popolare - Forza Italia, nelle elezioni regionali del 20 21 se ...