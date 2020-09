Legionella, ora è allarme: i centri in cui si è diffusa al Nord Italia (Di domenica 6 settembre 2020) A Busto Arsizio, in provincia di Varese, si contano 16 contagiati e un morto per Legionella. Ora si attendono i risultati delle analisi sugli acquedotti e le torri di raffreddamento delle acque. Dopo il Covid-19 e la pandemia che ha causato nel nostro Paese migliaia di vittime, arriva una nuova minaccia sul piano sanitario. Stiamo … L'articolo Legionella, ora è allarme: i centri in cui si è diffusa al Nord Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

stefano0521 : RT @CosedaMondo: MALATTIE #INDOOR SPACCIATE PER #COVID19 Legge nazionale indoor inapplicata da 19 anni: le malettie indoor #cancro #leucem… - Robocop912 : E meno male la sanità lombarda è la migliore ora anche la legionella.. - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di #legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone… - Z3r0Rules : RT @CosedaMondo: MALATTIE #INDOOR SPACCIATE PER #COVID19 Legge nazionale indoor inapplicata da 19 anni: le malettie indoor #cancro #leucem… - mietitore85 : @Adnkronos mo pure la legionella ... che è successo? hanno visto che l'esperimento covid ha funzionato e ora ci provano con un pò di tutto? -

Ultime Notizie dalla rete : Legionella ora Polmonite? Arriva con l'acqua Perché ora è scoppia l'allarme il Giornale Allarme legionella in provincia di Varese: 16 casi e una vittima

A darne notizia è stato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: "Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone coinvol ...

Allarme legionella, 16 persone infettate e un morto

Sedici persone sono rimaste infettate dal batterio della legionella a Busto Arsizio, con una di queste che ha perso la vita. La notizia è stata confermata nella serata di ieri dall’assessore al Welfar ...

A darne notizia è stato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: "Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone coinvol ...Sedici persone sono rimaste infettate dal batterio della legionella a Busto Arsizio, con una di queste che ha perso la vita. La notizia è stata confermata nella serata di ieri dall’assessore al Welfar ...