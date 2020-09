Juventus, Kulusevski deluso dopo Svezia-Francia (Di domenica 6 settembre 2020) C’è chi ha vissuto un piccolo sogno e c’è chi invece ha sfruttato il triplice fischio per svegliarsi da un incubo ed esternare grande amarezza. Sono queste le due facce della medaglia della serata di Solna, dove ieri sera si sono sfidate Svezia e Francia, match terminato 1-0 a favore dei transalpini. La sfida alla vigilia sarebbe dovuta essere anche teatro di un derby targato Juventus tra il francese Rabiot e lo svedese Kulusevski. Ma, se da un lato il Duca ha giocato brillantemente restando in campo per l’intera durata dell’incontro, dall’altro troviamo il giovane campioncino bianconero, relegato in panchina per 70 minuti, il quale ha potuto sfruttare ben poco tempo per cercare di risollevare le sorti di una partita che appariva già compromessa. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

