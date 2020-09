Juventus, Bernardeschi out fino a ottobre (Di domenica 6 settembre 2020) Secondo quanto riporta SportMediaset, l’infortunio che ha costretto Federico Bernardeschi a lasciare il ritiro della Nazionale italiana, è di tipo muscolare e non potrà essere risolto prima di un mese. Andrea Pirlo avrà di nuovo a disposizione il suo giocatore non prima di ottobre. “L’attaccante bianconero, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale impegnata in Nations League, ha un problema muscolare e tornerà a disposizione del nuovo tecnico solo a ottobre. Troppo difficile vederlo in campo tra meno di 3 settimane per la ripresa della nuova stagione di Serie A. Durante la terza settimana di settembre, infatti, è previsto un ulteriore controllo medico”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

