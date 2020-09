Invasione di locuste: quattro Paesi africani a rischio fame (Di domenica 6 settembre 2020) In un giorno, un solo sciame può consumare una quantità di cibo che basterebbe per 2'500 persone. Leggi su media.tio.ch

In Botswana, i piccoli agricoltori hanno perso l’intero raccolto. In Namibia, i primi focolai sono iniziati nelle pianure di Zambezi e gli sciami si sono ora diffusi nelle principali aree agricole. Al ...In Botswana, Namibia, Zambia e Zimbabwe la sicurezza alimentare di milioni di persone è messa a rischio dall'invasione di cavallette In Botswana, Namibia, Zambia e Zimbabwe la sicurezza alimentare di ...