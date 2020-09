Gp Italia, Hamilton: "Non un gran lavoro, mi assumo le mie responsabilità" (Di domenica 6 settembre 2020) L'appuntamento con la vittoria numero 90 per Lewis Hamilton è stato rimandato , ma l'inglese riesce tuttavia a vedere il bicchiere mezzo pieno di una giornata nella quale, da trionfale che poteva ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : Succede di tutto a Monza!! (?? 27/53) ? Leclerc out, brutto incidente, ma il pilota sta bene ? Hamilton investigato… - SkyTG24 : Formula 1, Gp Italia a Monza: Hamilton dalla pole, Ferrari indietro. DIRETTA - LaStampa : Primo successo in carriera per Pierre Gasly con l’italiana Alpha Tauri. Gran premio d’Italia da dimenticare per le… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Primo successo in carriera per Pierre Gasly con l’italiana Alpha Tauri. Gran premio d’Italia da dimenticare per le Ferrari.… - zazoomblog : GP Italia Hamilton: La penalità? Non ho visto il segnale mia responsabilità - #Italia #Hamilton:… -