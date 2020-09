Franca Leosini a Selvaggia Lucarelli: “Vi spiego perché non voglio che la Rai mandi le repliche di Storie maledette”. L’intervista alla Festa del Fatto (Di domenica 6 settembre 2020) “Perché decido non mandare le repliche delle mie interviste? Sarebbe anche economicamente vantaggioso, ma in carcere la situazione e la vita delle persone cambiano. Riproporre quella storia, a distanza di anni, non sarebbe rispettoso nei loro confronti delle persone che hanno scelto di scendere con me nell’inferno del loro passato“. Lo ha raccontato Franca Leosini, intervistata da Selvaggia Lucarelli alla Festa del Fatto Quotidiano, in un incontro intitolato “Le regole del delitto imperfetto”. L’autrice di Storie Maledette ha spiegato il motivo che la spinge a imporre alla Rai questo vincolo. “Lo chiedo e l’ottengo. In caso contrario mi dimetterei” ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

