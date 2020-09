Eterno Robben, torna al gol con il Groningen (Di domenica 6 settembre 2020) Aveva deciso di lasciare il calcio nel 2019, ma non ha resistito a lungo lontano dal prato verde. Così Arjen Robben, tornato al suo Groningen (la squadra che lo ha lanciato) a giugno, ha siglato il “primo” gol con il suo nuovo, si fa per dire, club dopo la seconda vita da calciatore, nell’amichevole contro l’Arminia Bielefeld. Come ha sottolineato il Groningen su Twitter, Robben è tornato a segnare per la sua amata squadra dopo l’ultima esultanza in biancoverde, il 28 aprile 2002. Foto: Twitter Groningen L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Eterno Robben Eterno Robben, torna al gol con il Groningen alfredopedulla.com Blog: Para Siempre: Antonio Puerta, l'eterno Capitano del Siviglia

Solitamente, raccontare la vita di un personaggio sportivo che ha lasciato un segno profondo nell'arco della sua carriera, equivale a fare un lavoro di ricerca importante. Scavare nel passato, distric ...

“Robbery”, ma non eravate finiti? Da Firenze a Groninga, la vita eterna di Franck e Arijen

Le due storiche ali dei bavaresi protagonisti del triplete del 2013 dopo l’addio di un anno fa non ci pensano proprio a mollare: Ribery star della Fiorentina, Robben ancora in campo col suo Groìningen ...

Solitamente, raccontare la vita di un personaggio sportivo che ha lasciato un segno profondo nell'arco della sua carriera, equivale a fare un lavoro di ricerca importante. Scavare nel passato, distric ...Le due storiche ali dei bavaresi protagonisti del triplete del 2013 dopo l’addio di un anno fa non ci pensano proprio a mollare: Ribery star della Fiorentina, Robben ancora in campo col suo Groìningen ...