Da PoliTo componenti metallici intelligenti con sensori “nativi” (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo un lavoro di sviluppo durato diversi mesi, sarà presentato nel mese di settembre al convegno AMMM - Additive Manufacturing Meets Medicine 2020 (9-11 settembre 2020) il processo innovativo che consente di realizzare componenti metallici contenenti sensori e circuiti elettronici al loro interno. Una tecnologia all'avanguardia in ambito internazionale sviluppata dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino sotto la guida del professor Giorgio De Pasquale. Parte dello sviluppo è stato coadiuvato da partner industriali di primo piano nel settore, in grado di fornire i requisiti di affidabilità necessari per la produzione di mercato.Questo processo di stampa - spiega il Politecnico di Torino - consente di superare le modalità attuali di installazione dei sistemi elettronici ... Leggi su ilfogliettone

