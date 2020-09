Coronavirus, nuovo Dpcm: resta l'obbligo su tamponi e mascherine. Capienza mezzi all'80% (Di domenica 6 settembre 2020) La novità è la regola sulla Capienza all’80% per i mezzi pubblici, provvedimento deciso dopo una lunga contesa con le Regioni anche in vista della riapertura delle scuole. Le conferme riguardano l’obbligo di tamponi per chi rientra dai 16 Paesi considerati a rischio e le mascherine da indossare sempre nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto se non è possibile rispettare il distanziamento di un metro tra le persone. Sono i principali contenuti del nuovo Dpcm sull’emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE), secondo quanto riportano Corriere e Repubblica, che proroga i divieti già fissati lo scorso 10 agosto e che entra in vigore da lunedì 7 settembre. Leggi su tg24.sky

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 settembre, sono 64, a cui si aggiungono 2 casi positivi di cittadini residenti in altre regioni italiane individuati grazie ai controlli ...

Secondo caso di Coronavirus nel giro di 24 ore a Ravanusa. Si tratta del quindo tampone positivo dall’uno luglio al 5 settembre. “L’Asp mi ha comunicato che a Ravanusa c’è un altro contagiato – ha det ...

