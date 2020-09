Conte: 'No alle pulsioni anti-scientifiche nella lotta al Covid' (Di domenica 6 settembre 2020) Il premier Giuseppe Conte, a Trieste, non ha potuto non commentare la manifestazione dei negazionisti di Roma, anche se con toni pacati: "La disillusione" ha detto il premier, "è in grado di ... Leggi su globalist

borghi_claudio : @VaeVictis nessun fake. Controllo (quasi) sempre prima di ripostare. - davidallegranti : che Conte tema un confronto con l'ex presidente Bce. Ma Conte può star sereno. Il timore del M5s di tornare alla vi… - Giorgiolaporta : Sequestrati dalla #Libia due #pescherecci italiani con 18 marinai a #MazaradelVallo. È una situazione gravissima,… - michelezoli : RT @davidallegranti: che Conte tema un confronto con l'ex presidente Bce. Ma Conte può star sereno. Il timore del M5s di tornare alla vita… - globalistIT : Conte: 'No alle pulsioni anti-scientifiche nella lotta al Covid' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte alle Dalla scuola al lavoro, dal Recovery Fund alla Rete unica: tutti i fronti del premier Il Sole 24 ORE Scuola, test rapidi e nessuna chiusura: il piano della Regione Lazio in caso di contagi

Sulla scuola il Governo ha investito 7 miliardi: il premier Giuseppe Conte rivendica i fondi impegnati e il grande lavoro fatto questa estate per la ripartenza, il prossimo 14 settembre, della scuola, ...

Conte firma il nuovo Dpcm Coronavirus: ecco le regole in vigore da domani

Confermato l’obbligo di mascherina al chiuso e all’aperto se non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. Come pure l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna dai 16 Paesi “a ...

Sulla scuola il Governo ha investito 7 miliardi: il premier Giuseppe Conte rivendica i fondi impegnati e il grande lavoro fatto questa estate per la ripartenza, il prossimo 14 settembre, della scuola, ...Confermato l’obbligo di mascherina al chiuso e all’aperto se non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. Come pure l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna dai 16 Paesi “a ...