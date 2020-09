"Aurora Ramazzotti, i tuoi genitori sono belli, tu così brutta": la risposta della ragazza è epica (Di domenica 6 settembre 2020) Aurora Ramazzotti è da tempo sotto l'attacco degli hater ma la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti questa volta ha deciso di rispondere. Aurora Ramazzotti spesso ha dovuto subire il paragone con la madre Michelle Hunziker da parte degli haters sui social, ma questa volta la figlia di Eros Ramazzotti non è stata in silenzio: e a chi ha azzardato un paragone con i suoi genitori nel tentativo di mortificarla, ha risposto "Meglio essere brutti fuori o brutti dentro?". Aurora Ramazzotti ha imparato presto e a sue spese cosa vuol dire essere figlia di due celebrità, da quando un settimanale pubblicò una sua foto paragonandola alla madre Michelle Hunziker: "avevo 14 anni, ... Leggi su movieplayer

CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Aurora Ramazzotti fa vergognare l'hater: 'Io brutt... - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Aurora Ramazzotti fa vergognare l'hater: 'Io brutta? Meglio fuori che… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti: «Sono diventata influencer grazie a una bella foto (con i brufoli)» - infoitcultura : Aurora Ramazzotti non si sente una sorella maggiore I miei fratelli come nipoti - infoitcultura : “Tua madre e tuo padre così belli e tu così brutta”, e Aurora Ramazzotti fa vergognare l’hater -