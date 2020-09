Afghano accoltellato alla gola a Parigi. Aggressore in fuga (Di domenica 6 settembre 2020) Terrore alla Gare du Nord, una delle principali stazioni ferroviarie di Parigi: a metà pomeriggio un uomo, un Afghano richiedente asilo sui trent'anni che era in attesa del suo treno su una banchina, è stato avvicinato e colpito alla gola con un coltello. Ed è in gravissime condizioni in ospedale. L'Aggressore, invece, è in fuga e per ora nessuno si sbilancia sulla possibile matrice dell'attacco mentre il ministro dell'interno francese Gerald Darmanin ha assicurato - in un tweet poco dopo l'episodio - che 'La Polizia nazionale è mobilitata per identificare e arrestare l'autore dell'aggressione. "Seguo la situazione in contatto con la Prefettura di Parigi", ha aggiunto il ministro.L'Aggressore era stato ... Leggi su ilfogliettone

