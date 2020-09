Ultime Notizie Roma del 05-09-2020 ore 19:10 (Di sabato 5 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano notte tranquilla all’ospedale San Raffaele di Milano dove Berlusconi ricoverato in positivo al coronavirus con un principio di polmonite bilaterale fonti a lui vicine affermano tutto procede regolarmente non ha febbre per Conte Ricorda ad averlo chiamato la sera cui ha saputo che aveva contratto il virus per augurargli pronta guarigione messaggio di vicinanze incoraggiamento anche dell’ ex moglie Veronica Lario che si dice Addolorata e anche un po’ preoccupata ma aggiunge che i figli l’hanno rassicurata pensa a cercare passi un colpevole però dai un altro che dalla figlia Marina che chiede discrezione attenzione alla verità all’esterno del nosocomio uno striscione tifosi del Monza forza Silvio economia se si ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Oltre 875 mila morti nel mondo Il Sole 24 ORE F1, Mugello in festa per i mille GP Ferrari: prezzi dimezzati

Il Mugello è pronto ad aprire le porte a 3000 spettatori, i primi in questa stagione di Formula 1 che avranno il piacere di poter assistere dal vivo alle gare tra le monoposto del Mondiale. Dai vertic ...

Portonovo, pienone in spiaggia come ad agosto. Un quarto d’ora di coda sulla strada. Bagnante soccorsa in mare a Mezzavalle

ANCONA - Ennesimo fine settimana di mare tra Portonovo e Mezzavalle. Oggi e domani, stante le previsioni che danno al bello, le due baie anconetane si popoleranno di gente per gli ultimi, ma sarà poi ...

