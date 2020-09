Training autogeno: cos’è e quali benefici apporta al nostro corpo (Di sabato 5 settembre 2020) Training autogeno: una tecnica di rilassamento terapeutico. Si tratta di una tecnica ideata dallo specialista Johannes Heinrich Schultz nel ventesimo secolo, fondata su alcuni esercizi in grado di migliorare il benessere psicologico e fisico. I presupposti ricalcano molto quelli delle tecniche di rilassamento zen tipiche del buddismo. Si tratta, grossomodo, di assumere certe posizioni corporee che sembrano in grado di favorire il rilassamento. Training autogeno: ecco di cosa si tratta L’etimologia del Training autogeno deriva dal greco “autos” e “genos” e letteralmente traduce l’espressione “che si genera da sé”. Si tratta del perfezionamento di antiche tecniche basate sullo studio del sonno e ... Leggi su notizieora

Il training autogeno insegna a produrre una sensazione di calore e di pesantezza in tutto il tuo corpo, portando in tal modo un profondo stato di rilassamento fisico che favorisce sia la salute fisica ...

