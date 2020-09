Si sigilla la vagina con la colla e fa arrestare per torture il suo ex. E poi... orrore oltre ogni immaginazione (Di sabato 5 settembre 2020) Una storia che supera qualsiasi tipo di immaginazione, una vicenda dove si intrecciano orrore e deliro. In Spagna, Vanesa Gesto, di 36 anni, ha accusato l'ex fidanzato, Ivan Rico, coetaneo, di averla rapita e di averla abbandonata seminuda nella città di Bembimbre, nei pressi di Leon. Ma era tutto falso. Il punto è che per far risultare credibile le sue accuse, la donna si era sigillata la vagina con della colla, accusando Ivan anche di torture. La donna è stata arrestata e condannata a 10 anni di carcere. La verità è emersa quando gli investigatori hanno rilevato dai filmati di sicurezza di un supermercato che Vanesa aveva comprato la colla e una serie di strumenti necessari per inscenare rapimento e torture, ... Leggi su liberoquotidiano

