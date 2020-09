Seat Music Awards, Vanessa Incontrada sceglie ancora il nero e ritrova Gigi D’Alessio (Di sabato 5 settembre 2020) Una grande serata all’insegna della grande Musica per la serata finale dei Seat Music Awards, nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Vanessa Incontrada e Carlo Conti hanno condotto lo show con la loro simpatia travolgente, coinvolgendo il pubblico presente e i telespettatori a casa. Per la 14esima edizione della kermesse Musicale, in onda in prima serata su Rai 1, nessuna premiazione: è stato un evento dedicato alla buona Musica e all’intrattenimento, ma anche alla beneficenza. Anche la serata finale dei Seat Music Awards infatti è stata organizzata con lo scopo di supportare i Musicisti e gli operatori del settore dello spettacolo, in crisi a ... Leggi su dilei

IlContiAndrea : #SeatMusicAwards20 la scaletta e tutti gli ospiti della seconda serata. Sul palco anche #IlVolo, #Mahmood e una sor… - NekOfficial : Qui in Arena è tutto pronto per i @SMAufficiale! Vi aspetto questa sera su @RaiUno, subito dopo il TG1, con 'Aspet… - lavitamigliore3 : RT @ClaraA22415438: La parte finale di Dorado cantata ai Seat music awards, con la parte originale di Mahmood al posto di quella di Feid.… - fenji83 : RT @tavtuaggi: Vedere i Seat Music Adwars o qualsiasi altro programma musicale sapendo che non ci saranno Benjamin e Federico non è lo stes… - DrusillaMasen : RT @DiodatoFanClub: Antonio #Diodato vi ricorda l'appuntamento di questa sera su Twitter ore 20:00 per commentare insieme i Seat Music Awar… -