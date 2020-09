Scuola: Aprea (Fi), 'flop chiamata veloce, agire o mancheranno docenti' (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) - “Un'altra innovazione, la ‘call veloce', introdotta quest'anno dal ministero per la copertura dei posti vacanti dei docenti e' stata un vero flop. I dati parlano di cattedre rimaste vuote fino al 50% e intanto il tempo per determinare gli organici in vista della ripresa delle lezioni è sempre più limitato. Lunedì 7 settembre riaprirà la Scuola dell'infanzia in Lombardia e subito dopo tutti gli altri ordini di Scuola in molte altre Regioni, ma ad oggi mancano docenti soprattutto al Nord e di materie curricolari come italiano, matematica, fisica, tecnologia". Lo afferma in una nota Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Istruzione del movimento azzurro. "Drammatica poi - ... Leggi su liberoquotidiano

Scuola, Aprea (FI): da Arcuri, comunicazioni da regime

Roma, 4 set. (askanews) - "La toppa è peggio del buco. Viene in mente il detto popolare leggendo la comunicazione ufficiale che il Commissario Arcuri ha inviato nella giornata di ieri ai dirigenti sco ...

