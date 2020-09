Salvini risponde a Conte: “Perchè non far entrare 10.000 persone allo stadio come nel Gp di Misano?” (Di sabato 5 settembre 2020) Matteo Salvini ha risposto sulla frequenza di Radio Punto Nuovo al premier Giuseppe Conte in merito alla non riapertura degli stadi. Queste le parole rilasciate dal leader della Lega Nord all’emittente radiofonica: “Non c’entra la politica. Lo sport è passione, senza pubblico lo sport non è tale. Ricordo a Conte – continua – che per il Gran Premio di Misano si è acconsentito alla presenza di massimo 10.ooo persone a gare. A Roma, Napoli, Milano ci sono stati molto più capienti, ma se si facessero entrare entrare 10.ooo persone come nei Gp, andrebbe bene”. Foto: Twitter personale. L'articolo Salvini risponde a Conte: ... Leggi su alfredopedulla

