Premier Conte: “La riapertura degli stadi è inopportuna. Inevitabile gli assembramenti” (Di sabato 5 settembre 2020) Nel mentre il Parma ha aperto il Tardini all’amichevole contro l’Empoli per mille tifosi, il Premier Giuseppe Conte in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” ha chiuso all’ipotesi della riapertura degli stadi. Queste le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri: “E’ inopportuna la riapertura degli stadi, in quei luoghi l’assembramento è Inevitabile. Il Governo – spiega il Premier – non ha mai aperto alle discoteche, contrariamente a quanto hanno detto. Poi le regioni le hanno riaperte. Ma nello stadio l’assembramento è Inevitabile, dentro, ma anche durante l’afflusso ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : ULTIM'ORA Premier Conte: 'Inopportuna riapertura stadi In quei luoghi l'assembramento è inevitabile' #SkySport… - capuanogio : Il premier #Conte: “La presenza allo stadio e’ assolutamente inopportuna”. In linea teorica non c’è nulla da ecce… - Gazzetta_it : Il premier #Conte sull'apertura degli stadi: 'È inopportuna' - ItaSportPress : Riapertura degli stadi, per premier Conte è inopportuna - - zazoomblog : Il premier Conte alla Festa del Fatto Quotidiano: “Con il taglio dei parlamentari gli eletti sentiranno di più il p… -