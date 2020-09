Milan-Monza, Brocchi: “Abbiamo giocato con personalità” (Di sabato 5 settembre 2020) “Sono contento della partita, abbiamo giocato con personalità. Peccato per i due gol finali. Non giocavamo dal 22 febbraio, dobbiamo mettere minuti nelle gambe”. Queste le parole di Cristian Brocchi ai microfoni di Milan TV dopo Milan-Monza, amichevole andata in scena a San Siro. Il tecnico dei brianzoli, ex giocatore e allenatore rossonero, si è detto emozionato per il ritorno al Meazza: “Per me è bellissimo. È stato uno stadio che mi ha regalato tantissime gioie, mi provoca emozioni indescrivibili. Quando si parla di Milan mi vengono sempre gli occhi a cuore”. “Il Milan è una squadra che ha trovato la quadratura del cerchio, sono riusciti a tirare fuori le qualità dei ... Leggi su sportface

