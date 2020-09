Maxi Lopez furioso con Wanda Nara: “Ho due figli positivi al Covid per colpa sua. È un’incosciente, non ragiona” (Di sabato 5 settembre 2020) “Sono indignato, questa donna è un’incosciente per quello che fa. Ho due figli che sono risultati positivi al Covid perché lei non ragiona”. Maxi Lopez non trattiene la rabbia e ai microfoni del programma “Los Angeles de la Mañana” si lascia andare ad un duro sfogo contro l’ex moglie Wanda Nara, ora compagna del connazionale Mauro Icardi, risultato positivo al coronavirus. La showgirl e manager dell’ex attaccante dell’Inter ha pubblicato su Instagram una foto con tutta la famiglia in cui sostiene che tutti loro sono negativi al virus e rassicura sul fatto che “stiamo tutti bene, non ho il Covid e neanche i miei figli”, ma Maxi ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Maxi Lopez furioso con Wanda Nara: “Ho due figli positivi al Covid per colpa sua. È un’incosciente, non ragiona” - QuotidianPost : Maxi Lopez vs Wanda Nara: “Sono indignato da questa donna!” - ArvidLazio : Maxi Lopez attacca Wanda Nara: 'Miei figli positivi al Covid per colpa sua' - Agato_Agato : Solo a me mancano un po'? fcinter1908: Icardi positivo al Covid, Maxi Lopez è una furia: “Wanda incosciente, due d… -