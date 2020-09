Inter, sirene turche per Nainggolan: il Galatasaray lo vuole in prestito (Di sabato 5 settembre 2020) Il Galatasaray vorrebbe in prestito Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, secondo quanto riportato da Fotomac sirene turche per Radja Nainggolan, centrocampista rientrato all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Cagliari. Il Galatasaray ha infatti avanzato un’offerta al club nerazzurro per avere in prestito per un anno il centrocampista belga secondo quanto riportato da Fotomac. Il club turco avrebbe offerto 1 milione di euro all’Inter mentre a Nainggolan avrebbe avanzato una proposta di 2,5 milioni a stagione. La dirigenza nerazzurra valuterà l’offerta nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FilippoRubu00 : ??#Inter, sirene ?? turche per Radja #Nainggolan dal #Galatasaray ???? che vorrebbe il belga in prestito ???? #SuperLig #Transfers - diegocecati : RT @Vince_Mirto: ??Sirene turche per Asamoah. L’esterno non rientra più nei piani nerazzurri e sarebbe a un passo dalla cessione @vivoperlin… - vivoperlinter : RT @Vince_Mirto: ??Sirene turche per Asamoah. L’esterno non rientra più nei piani nerazzurri e sarebbe a un passo dalla cessione @vivoperlin… - Vince_Mirto : ??Sirene turche per Asamoah. L’esterno non rientra più nei piani nerazzurri e sarebbe a un passo dalla cessione… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sirene Inter, sirene turche per Nainggolan: il Galatasaray lo vuole in prestito Calcio News 24 Dalla Francia – Il Rennes prova il colpaccio: trattativa in corso con Godin

Spunta una nuova, sorprendente ipotesi per il futuro di Diego Godin. Conquistato il posto da titolare nel finale di stagione, il difensore uruguaiano resta comunque nella lista dei nomi che potrebbero ...

Plusvalenza o rinnovo: due strade per Bastoni, l'Inter ha preso la sua decisione

In casa Inter sono giorni importanti per il futuro di Alessandro Bastoni, il cui contratto con il club nerazzurro andrà in scadenza nel 2023. Nella giornata di giovedì - come annunciato dalla redazion ...

Spunta una nuova, sorprendente ipotesi per il futuro di Diego Godin. Conquistato il posto da titolare nel finale di stagione, il difensore uruguaiano resta comunque nella lista dei nomi che potrebbero ...In casa Inter sono giorni importanti per il futuro di Alessandro Bastoni, il cui contratto con il club nerazzurro andrà in scadenza nel 2023. Nella giornata di giovedì - come annunciato dalla redazion ...