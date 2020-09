Esclusiva: Pescara, Zappa al Cagliari per Ceter e soldi. Stasera arriva Omeonga (Di sabato 5 settembre 2020) Tutto fatto per il trasferimento del terzino destro classe 1999 Gabriele Zappa dal Pescara al Cagliari, scambio di documenti in corso. Il club abruzzese avrà un conguaglio superiore ai tre milioni e mezzo più il prestito dell’attaccante Damir Ceter, classe 1997, colombiano nell’ultima stagione al Chievo. Intanto, in serata il Pescara aspetta in ritiro il centrocampista Omeonga, c’erano già tutti gli accordi con il Genoa. Foto: instagram personale Zappa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Pescara pronto ad ingaggiare un duello di mercato con lo Spezia per arrivare a Raul Asencio del Genoa, questa l'indiscrezione raccolta da Tuttob.com ...

CURA ABRUZZO UNO: MODIFICHE REGIONE NON BASTANO, CDM IMPUGNA A CORTE COSTITUZIONALE

PESCARA – Il Consiglio dei Ministri ha impugnato, nella seduta di ieri pomeriggio, in quanto risultano “privi di copertura finanziaria”, due articoli della legge Cura Abruzzo uno, in particolare relat ...

