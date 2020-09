Digital detox: dritte per partire col piede giusto mettendo in pausa lo smartphone (Di sabato 5 settembre 2020) Fitte al collo, dolore alle spalle, sensazione di strabismo, pelle che inizia a tirare e disidratarsi. Vi riconoscete in questi sintomi? Benvenuti nel club degli affatticati digitali di cui fanno parte i colpiti dal malessere 4.0., esteso a macchia d’olio, soprattutto da qualche mese a questa parte. Questo 2020 pandemico, e conseguente lockdown, ha spinto sull’acceleratore del tempo che abbiamo trascorso davanti a uno schermo. A Vogue UK la visagista olistica, aromaterapeuta e agopuntrice Annee de Mamiel sottolinea che dall’affaticamento digitale possono derivare mancanza di produttività, umore ai minimi storici e persino un sistema immunitario compromesso (a lungo termine): «Troppe ore davanti a smartphone e computer riducono la qualità e la durata del sonno, quindi ci si potrebbe sentire più stanchi del normale e privi di concentrazione». Leggi su vanityfair

yellowsshadow : @dipingimilcuore io aggiungerei che non puoi stare senza telefono perchè sennò hai l'ansia che pubblichi qualcosa a… - yellowsshadow : ho scoperto che domani sarà il digital detox day voglio provare a stare senza telefono per ventiquattro ore, se lou… - royaltythirl : quello ha l'anello al naso e se lo mette pure lei, quello si veste di merda e lo fa anche lei, quello fa il digital detox e lo fa pure lei - littlesmolouis : domani è il digital detox day ma louis legend che lo fa da due mesi - ErikaCorradetti : RT @glooryetta: Giulia Valentina fa una vacanza digital detox. Ascolto le sue storie e penso “che bello, stupendo, pazzesco!” Vado a guarda… -

Ultime Notizie dalla rete : Digital detox Digital Detox Day, una giornata per “disintossicarsi” dai social network Il Secolo XIX Digital detox: dritte per partire col piede giusto mettendo in pausa lo smartphone

Il 5 settembre la campagna #DigitalDetoxDay si pone l'obiettivo di sensibilizzare tutti noi a livello mondiale sull'impatto negativo che l'abuso dei social in primis ha sulla nostra salute mentale e f ...

Digital Detox Day, una giornata per “disintossicarsi” dai social network

L'iniziativa nasce da Lush, brand etico di cosmetici, in collaborazione con #Iamwhole, organizzazione per la salute mentale, e Zoe Sugg, fondatrice di Zoella Genova – Cellulare spento, tablet nel cass ...

Il 5 settembre la campagna #DigitalDetoxDay si pone l'obiettivo di sensibilizzare tutti noi a livello mondiale sull'impatto negativo che l'abuso dei social in primis ha sulla nostra salute mentale e f ...L'iniziativa nasce da Lush, brand etico di cosmetici, in collaborazione con #Iamwhole, organizzazione per la salute mentale, e Zoe Sugg, fondatrice di Zoella Genova – Cellulare spento, tablet nel cass ...