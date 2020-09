Covid, boom a La Spezia e provincia: obbligo di mascherina all'aperto 24 ore su 24 (Di sabato 5 settembre 2020) La La Regione Liguria ha emanato un'ordinanza in cui si impone l'obbligo di indossare la mascherina nel comune della Spezia. Lo ha annunciato il presidente della Liguria, Giovanni Toti , in una ... Leggi su lanazione

“All’inizio dell’emergenza ero preoccupato, lo confesso, dalla tenuta sociale del sistema. Non sapevamo cosa sarebbe successo in termini di ordine pubblico“. A dirlo, ospite del Forum Ambrosetti a Cer ...

Coronavirus “a nozze”: festeggia l'addio al celibato in Sardegna e si ammala

Lo sposo è risultato positivo dopo il matrimonio celebrato in provincia di Latina, 100 invitati in quarantena. Boom di contagi nuziali negli ultimi giorni Non solo movida e discoteche. La diffusione d ...

"All'inizio dell'emergenza ero preoccupato, lo confesso, dalla tenuta sociale del sistema. Non sapevamo cosa sarebbe successo in termini di ordine pubblico". A dirlo, ospite del Forum Ambrosetti a Cer ...