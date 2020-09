Casalpusterlengo, tutto messo a punto per il ritorno in aula. Esordisce il "lunch box" (Di sabato 5 settembre 2020) "Pacchetto" scuola approvato dall'amministrazione casalina che ha messo in campo sforzi organizzativi e stanziamenti per rendere il primo suono della campanella il più regolare possibile nonostante le ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Casalpusterlengo tutto Allenamento congiunto tutto lodigiano Tuttocampo Coronavirus, Cts conferma necessità zone rosse il 28 febbraio

Il Comitato tecnico scientifico già nella seduta del 28 febbraio scorso, tenutasi nella sede del Dipartimento della Protezione civile, confermava "tutte le misure previste per la cosiddetta 'zona ross ...

Codogno, il paziente uno torna in campo: partita di calcio con i sindaci e i sanitari dei comuni colpiti dal Covid

Il paziente uno torna in campo. Domani Mattia Maestri, il primo contagiato dal coronavirus all'ospedale di Codogno, giocherà nel triangolare di calcio tra nazionale dei sindaci, selezione politici ex ...

Il Comitato tecnico scientifico già nella seduta del 28 febbraio scorso, tenutasi nella sede del Dipartimento della Protezione civile, confermava "tutte le misure previste per la cosiddetta 'zona ross ...Il paziente uno torna in campo. Domani Mattia Maestri, il primo contagiato dal coronavirus all'ospedale di Codogno, giocherà nel triangolare di calcio tra nazionale dei sindaci, selezione politici ex ...