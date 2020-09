Calciomercato Napoli, ufficiale: Allan passa all’Everton (Di sabato 5 settembre 2020) Calciomercato Napoli, è ufficiale la cessione del centrocampista brasiliano Allan all’Everton di Carlo Ancelotti. Il Napoli ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Marques Allan all’Everton. Il 29enne centrocampista brasiliano ritrovera’ cosi’ in Premier League il tecnico Carlo Ancelotti, che lo ha gia’ allenato proprio in maglia azzurra. L’ex Udinese ha completato il trasferimento … Leggi su 2anews

