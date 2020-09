Calciomercato, l’Atalanta offre una sua stella. Paratici ascolta (Di sabato 5 settembre 2020) Sembrerebbe ancora caldo l’asse di mercato Torino-Bergamo, dove da poche ore si è ufficialmente conclusa la trattativa che porterà l’ormai ex Juventus Cristian Romero a vestire la casacca dell‘Atalanta. La Dea ha chiuso questo affare con Paratici sulla base di un prestito biennale oneroso da 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Tuttavia, i buoni rapporti tra le due società, le quali, oltre a questa operazione, hanno recentemente siglato anche i reciproci acquisti di Kulusevski e Muratore, potrebbero far sbocciare nuove piste di mercato, ultima in ordine cronologico un possibile sbarco in Piemonte di una delle stelle dei bergamaschi. Il direttore sportivo bianconero sembrerebbe aver ascoltato questa possibile offerta e avrebbe già preso la sua decisione. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

MarcoBovicelli : #Atalanta, ecco #Romero: stamattina il prolungamento di contratto con la #Juventus (fino al 2025), pochi minuti fa… - DiMarzio : #Atalanta, fatta per l'arrivo di #Karsdorp - DiMarzio : #Tameze, sì al @HellasVeronaFC: domani probabili visite mediche per l’ex @Atalanta_BC adesso al @ogcnice #calciomercato @SkySport - tuttonapoli : Rai - Meret, c'è l'Atalanta ma la richiesta del Napoli per il prestito è enorme: le cifre - NicoSchira : Il #Pescara ha chiesto all’#Atalanta l’esterno offensivo Christian #Capone (sarebbe un ritorno) in prestito. Parti al lavoro. #calciomercato -

