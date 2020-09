Allarme su TikTok, tra i ragazzi c’è la sfida a chi assume più Benadryl: morta una quindicenne (Di sabato 5 settembre 2020) Una ragazza di 15 anni di Oklahoma City è morta la scorsa settimana per overdose di Benadryl dopo aver preso parte a una pericolosa moda sul Social TikTok nota come la “Benadryl challenge”. La giovane vittima di Oklahoma City La “Benadryl challenge” è un nuovo gioco in cui gli adolescenti su TikTok sono incoraggiati a prendere tutta la medicina allergica necessaria per avere allucinazioni o inciampare. La vittima di Oklahoma City, della quale non è stata diffusa l’identità, è stata descritta come un’adolescente felice e “guidata dalla fede”. Una ragazzina che non faceva uso di droghe, ha riferito KFOR-TV. “Usato perché provoca allucinazioni” “La dose che ... Leggi su secoloditalia

