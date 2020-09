«Verdades a medias»: Laura Pausini e Bebe, tra rabbia e amicizia (Di venerdì 4 settembre 2020) Laura Pausini torna alla musica nel segno del pop e del rock. Lo fa con una canzone, Verdades a medias, cantata insieme alla cantautrice spagnola Bebe, versione unica del brano Frasi a metà contenuto all’interno dell’album Fatti sentire del 2018. «Scrivere Verdades a medias mi ha aiutato a capire che a volte non vale la pena proseguire un rapporto d’amicizia con chi non lo merita» spiega Laura, che dedica la canzone proprio a quei silenzi e a quella rabbia che accompagnano gli addii più dolorosi, che portano con sé la collera per aver riposto fiducia nelle frasi dette a metà. https://www.youtube.com/watch?v=aRMw7vQAg3Q Leggi su vanityfair

similares_ : Cari @ SPS: potete per favore svegliarvi e capire che a Laura ormai il fatto che Verdades a medias abbia successo n… - sosbiglietti : Laura Pausini, un nuovo singolo in spagnolo (con Bebe) - Lostingroove : “Verdades A Medias”, il nuovo singolo di Laura Pausini in duetto con Bebe - GFucci58 : RT @RadioItalia: Il duetto “Verdades a Medias” è il nuovo singolo di @LauraPausini per il mercato latino: guarda il video! - GHERARDIMAURO1 : RT @RadioItalia: Il duetto “Verdades a Medias” è il nuovo singolo di @LauraPausini per il mercato latino: guarda il video! -