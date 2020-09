Uccise ladro: gip, no a archiviazione per commerciante (Di venerdì 4 settembre 2020) AREZZO, 04 SET - Il gip di Arezzo Fabio Lombardo ha respinto la richiesta di archiviazione per Fredy Pacini, il 61enne rivenditore di gomme e biciclette che nella notte del 28 novembre 2018, a Monte ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

