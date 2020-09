Trump disprezza i militari feriti o uccisi in battaglia, «sono perdenti» (Di venerdì 4 settembre 2020) Donald Trump ha un grande problema con i militari, specialmente con i soldati caduti o feriti in battaglia, che considera dei “losers”, dei perdenti, e nei suoi anni di presidenza ha fatto di tutto per evitare di partecipare a cerimonie pubbliche di commemorazione, un’attività invece considerata molto importante dal punto di vista simbolico per il Commander in chief. Grazie a diverse fonti vicine al presidente, un articolo del direttore dell’Atlantic Jeffrey Goldberg, riporta come Trump abbia mentito più volte per “scappare” da impegni istituzionali indesiderati. Nel 2018, per esempio, il presidente ha cancellato una visita al cimitero americano di Aisne-Marne dando la colpa alla pioggia, dicendo che «l’elicottero non poteva ... Leggi su linkiesta

Donald Trump ha un grande problema con i militari, specialmente con i soldati caduti o feriti in battaglia, che considera dei “losers”, dei perdenti, e nei suoi anni di presidenza ha fatto di tutto pe ...

Quando nel 2018 Donald Trump cancellò la visita al cimitero americano di Aisne-Marne, vicino Parigi, si giustificò con la pioggia, ma la verità sembra essere invece nella frase shock di Trump a membri ...

