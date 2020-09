Temptation Island: il tradimento di una coppia fa slittare il programma (Di venerdì 4 settembre 2020) Temptation Island è il programma che mette alla prova l’amore fra le coppie che vi partecipano. Dopo il successo di questa estate portato avanti da Filippo Bisciglia l’isola delle tentazioni è pronta a ripartire con al timone Alessia Marcuzzi. La data per la messa in onda era stata fissata per il 9 settembre ma qualcosa potrebbe cambiare. Secondo l’indiscrezione di Davide Maggio sembrerebbe che il programma slitti. E non a causa del coronavirus come si potrebbe pensare ma a causa di una coppia che “scoppia”. Il motivo? Un tradimento. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio. Temptation Island rischia lo slittamento: ecco cosa è successo Alessia Marcuzzi che ... Leggi su velvetgossip

