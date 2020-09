Supercoppa A1 2020, Varese-Cantù 84-77: cronaca e tabellino (Di venerdì 4 settembre 2020) Varese si prende un equilibrato derby lombardo contro Cantù con il risultato di 84-77. Primo successo per la banda di Caja in questa Supercoppa Italiana 2020: gran parte del merito è di un Luis Scola da 26 punti, mentre agli ospiti, ancora a secco in questa competizione, non sono bastati 26 punti di Smith. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – (in aggiornamento) IL tabellino Varese – CANTU’ 84-77 (24-22; 14-16; 24-20; 22-19) Varese: Scola 26, De Nicolao 0, Jakovics 11, Ferrero 5, De Vico 5, Ruzzier 5, Andersson 10, Strautins 8, Morse 4, Douglas 5. CANTU’: Kennedy 9, Pecchia 7, Johnson 8, Smith 26, Leunen 11, Baheye 4, La Torre 5, Procida 0, Thomas 7. Leggi su sportface

