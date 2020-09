Sky o DAZN? Ecco dove seguire tutti i big-match dell’Inter (Di venerdì 4 settembre 2020) Sky o DAZN, Ecco dove saranno trasmessi i big-match dell’Inter della Serie A 2020/2021 Con la compilazione del calendario della Serie A 2020/2021, la Lega Calcio ha reso noti anche dove saranno trasmessi i big-match del campionato che è ormai alle porte. Ecco dove saranno trasmessi i big-match dell’Inter. 4° giornata andata, Inter-Milan SKY 12° giornata andata, Inter-Napoli SKY 17° giornata andata, Roma-Inter DAZN 18° giornata andata, Inter-Juventus SKY 4° giornata ritorno, Milan-Inter DAZN 12° giornata ritorno, Napoli-Inter SKY 17° giornata ritorno, Inter-Roma SKY 18° giornata ritorno, Juventus-Inter SKY L'articolo Sky o ... Leggi su intermagazine

La prima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio, che inaugurerà la nuova stagione, si giocherà tra sabato 19 e mercoledì 30 settembre. Si inizia sabato 19 con due gare, una alle 18.00 ed una alle ...

Esordio in campionato per il Genoa domenica 20 settembre alle 15

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Esordio di domenica alle ore 15 per il Genoa contro il Crotone al Ferraris (trasmessa da Dazn). L’orario classico è previsto anche per la ...

