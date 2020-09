SACKO, UN PIENO DI FANTASIA PER IL COSENZA (Di venerdì 4 settembre 2020) Dalla Francia all’Italia seguendo il solco lasciato da Emmanuel Rivière. Quasi un anno dopo infatti il COSENZA sta per abbracciare un altro giocatore formatosi calcisticamente in Francia e mettere a segno un grande colpo di mercato. E’ della giornata di ieri la notizia che il club calabrese era vicino a Ihsan SACKO, giovane trequartista francese di proprietà Nizza, nelle ultime ore invece l’operazione è stata del tutto completata. SACKO è un giocatore abile tecnicamente e che predilige giocare alle spalle delle due punte. Dotato di spiccate qualità offensive che fa del dribbling e della propensione all’assist parti integranti del proprio bagaglio tecnico. Forse, ciò che è mancato nelle sue esperienze precedenti, è il gol: sono infatti “solo” nove ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : SACKO PIENO SACKO, UN PIENO DI FANTASIA PER IL COSENZA alfredopedulla.com Piani di Ragnolo: la luna che sorge dal mare

Una facile escursione notturna per ammirare prima il tramonto e poi la luna piena sorgere dal mare da uno dei più bei balconi naturali dei Sibillini: i Piani di Ragnolo. Necessaria torcia e cena al sa ...

Siracusa, pubblicizzavano la piazza di spaccio con spot social: 27 arresti

Pubblicizzavano la loro piazza di spaccio, a Siracusa, con video sui social in cui ostentavano soldi, armi e la loro impunità: 27 persone sono state arrestate oggi con l’accusa di associazione per del ...

Una facile escursione notturna per ammirare prima il tramonto e poi la luna piena sorgere dal mare da uno dei più bei balconi naturali dei Sibillini: i Piani di Ragnolo. Necessaria torcia e cena al sa ...Pubblicizzavano la loro piazza di spaccio, a Siracusa, con video sui social in cui ostentavano soldi, armi e la loro impunità: 27 persone sono state arrestate oggi con l’accusa di associazione per del ...