Ritorno a Scuola, a Parigi Due Classi in Quarantena (Di venerdì 4 settembre 2020) Un bambino della Scuola elementare Gros, nel 16/o arrondissement, è risultato positivo al Covid-19. Sono subito scattate le misure di sicurezza e due Classi sono state messe in Quarantena. Il bambino risultato positivo al Covid-19 frequenta la terza elementare. Tutti i suoi compagni di classe sono stati messi in Quarantena. Per sicurezza anche la classe del fratellino minore, che frequenta la materna nello stesso istituto, è stata chiusa e gli alunni isolati. Leggi su youreduaction

Ritorno a scuola, insegnante di una scuola dell'infanzia positiva. 13 bimbi di 3 anni in quarantena

Il rientro a scuola preoccupa sette genitori su 10 e timori e insicurezze aggravano la condizione delle famiglie più fragili. L’allarme arriva da Save the Children sulla base dei risultati di ...

Le Camere tornano dalle vacanze per non fare nulla: al Senato seduta di 19 minuti

Dunque, alla Camera dei deputati, che non si riuniva dal 7 agosto, lunedì la seduta per dare alcuni annunci e iniziare il dibattito sul decreto per il prolungamento dell’emergenza Covid è durata un’or ...

