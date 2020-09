Netanyahu, anche Kosovo avrà ambasciata Gerusalemme (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - TEL AVIV, 04 SET - anche il Kosovo aprirà una propria ambasciata a Gerusalemme. Lo ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu dopo un colloquio telefonico con il premier kosovaro Avdullah ... Leggi su corrieredellosport

Gerusalemme , 04 set 18:58 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ringraziato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, per la decisione di riconoscere Gerusalemme come c ...

F-35: Israele accetterà gli Emirati Arabi Uniti nel programma Jsf?

Secondo il New York Times il primo ministro di Israele, Netanyahu, non si opporrà alla vendita di armi statunitensi (tra cui gli F-35) agli Emirati Arabi Uniti Un “no” non proprio definitivo. Il primo ...

