Muore al centro commerciale: la gente riprende tutto col cellulare e ostacola i soccorsi (Di venerdì 4 settembre 2020) Muore al centro commerciale davanti a tutti. La maggior parte dei presenti filmano la scena con gli smartphone e ostacolano i soccorsi. E’ quanto accaduto ieri al supermercato di Euroma2, a Roma. Roma, morto per malore al centro commerciale: i presenti filmano la scena La vittima è un uomo di 73 anni. Secondo quanto ricostruito … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

fanpage : Il dramma è avvenuto nella notte. Il migrante per sfuggire agli agenti è entrato sulla statale. Poco dopo c'è stato… - QdSit : Fugge dal centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana e muore investito da un'auto. La vittima è un ragazzo eri… - lana_carlotta : RT @SecolodItalia1: Agrigento, in fuga dal centro di accoglienza migrante viene investito e muore. Tre agenti feriti - AstroPhotophilo : RT @fanpage: Il dramma è avvenuto nella notte. Il migrante per sfuggire agli agenti è entrato sulla statale. Poco dopo c'è stato il violent… - Petartrzz : RT @globalistIT: -