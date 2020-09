Ministra De Micheli lancia l’idea: “Pista ciclabile sullo Stretto di Messina” (Di venerdì 4 settembre 2020) Paola De Micheli lancia l’idea di una pista ciclabile sullo Stretto di Messina. “Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria” spiega su Twitter la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile. L’opera che verrà deve essere sicura ed economicamente sostenibile“. L’idea però non è piaciuta ad alcuni oppositori. “Altri esperti, altre spese, una nuova commissione. Per fare cosa? Udite udite: ragionare su una pista ciclabile per collegare le due sponde dello Stretto di Messina. Ma certo, in un momento di crisi come questo chi non ... Leggi su sportface

